В Умани разработают карантинные правила на время паломничества хасидов

Власти Черкасской области работают над едиными правилами соблюдения санитарно-эпидемиологических норм во время паломничества в Умань, где 18–20 сентября пройдет празднования Рош а-Шана.

Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира (архив) Фото: EPA

В Черкасской облгосадминистрации работают над созданием единых правил карантина на время паломничества хасидов в Умани. Об этом говорится на сайте ОГА.

"Сейчас в области разрабатывают единые правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения безопасности граждан Украины и иностранцев, которые в период паломничества будут находиться в Умани", – говорится в сообщении.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.