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ПРОИСШЕСТВИЯ

После конфликта жителей Умани с хасидами полиция открыла уголовное производство

Полиция Умани Черкасской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) после конфликта местных жителей с прибывшими в город хасидами.

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Инцидент произошел поздно вечером 27 августа
Инцидент произошел поздно вечером 27 августа
Скриншот: Сергий Алексеев / Facebook

После ночного конфликта в Умани Черкасской области между хасидами и местными жителями полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Черкасской области.

Производство открыто по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

В полиции напомнили, что в ночь на 28 августа группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.

В ведомстве считают, что правоохранители предупредили дальнейшие противоправные действия.

"Полиция устанавливает все обстоятельства и осуществляет следственные мероприятия для предоставления правовой оценки действиям каждого из лиц", – говорится в сообщении.

Местные жители пытались не впустить в недостроенное здание паломников-хасидов, которые приехали, несмотря на рекомендации властей двух стран отказаться от празднования Рош а-Шана. На помощь местные вызвали правоохранителей и требовали от них помощи, однако те говорили, что не могут запретить иностранцам приезжать в город.

По данным Общественного, недостроенное здание, в которое пытались попасть хасиды, – это будущая синагога. А причина конфликта может быть связана с тем, что жители близлежащих домов требуют от еврейской общины денег за повреждения, якобы появившиеся в их жилье из-за строительства синагоги.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

Шмыгаль заявил, что Украина из соображений безопасности будет вынуждена запретить проведение массовых мероприятий во время празднования Рош а-Шана в Умани, куда ежегодно прибывают хасиды со всего мира.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закроют для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Теги: Умань, хасиды, Рош а-Шана, уголовное производство, Нацполиция
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