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ОБЩЕСТВО

"Эй, чучело!". Жители Умани пытались не пустить хасидов в город. Видео

В ночь на 28 августа в Умани Черкасской области местные жители пытались не впустить паломников-хасидов, которые приехали, несмотря на рекомендации властей двух стран отказаться от празднования Рош а-Шана. Видео на своей странице в Facebook обнародовал депутат горсовета Умани от партии "Свобода" Сергей Алексеев. На записи видно, как несколько местных жителей препятствовали хасидам, которые пытались зайти в недостроенное здание, видимо, для ночевки. На помощь местные вызвали правоохранителей и требовали от них помощи, однако те говорили, что не могут запретить иностранцам приезжать в город. Жители отталкивали хасидов от здания, забирали сумки и кричали. Те, в свою очередь, настойчиво пытались пройти в здание. На видео слышно, как автор видео обращается к одному из иностранцев: "Эй, чучело!", он же кричал, обращаясь к иностранцам: "Welcome Ukraine" ("Добро пожаловать в Украину"). Судя по записи, приехавших хасидов было около 20 человек. Чем закончилась ситуация, неизвестно.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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На месте была полиция
На месте была полиция
Фото: Сергий Алексеев / Facebook

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

Шмыгаль заявил, что Украина из соображений безопасности будет вынуждена запретить проведение массовых мероприятий во время празднования Рош а-Шана в Умани, куда ежегодно прибывают хасиды со всего мира.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закроют для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана. 

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

видео

Видео: Сергий Алексеев / Facebook
Теги: Украина, Умань, хасиды, Рош а-Шана, иностранцы
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