В Украину начали прибывать хасиды. Часть пограничники возвращают назад

В Госпогранслужбе Украины отрицают, что задерживали приезжавших в Украину хасидов.

В Украину начали прибывать хасиды на празднование Рош а-Шана (еврейского Нового года). Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Сейчас хасиды находятся в аэропортах Киева, Одессы, Запорожья. В общине сообщили, что в Киеве ожидают въезда в страну как минимум 70 человек из Израиля.

Израильское издание Ynet News 26 августа сообщало, что 116 граждан Израиля задержали в аэропорту Киева, 12 из них запретили въезд. В Госпогранслужбе Украины отрицают задержание. Вместе с тем пограничники подтвердили, что 12 хасидов не были допущены в страну, так как они не смогли объяснить причину приезда в Украину.

В ГПСУ отметили, что это нормальная мировая практика, которая никоим образом не связана с национальностью или религиозной принадлежностью.

Благотворительный фонд имени рабби Нахмана направил обращение украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой по поводу ситуации с хасидами из Израиля в аэропортах Украины, сообщает Объединенная еврейская община в Украине. Представители фонда написали в обращении, что паломники, находящиеся в Одессе, были вынуждены провести ночь в аэропорту без еды и воды, им не сообщили причин, по которым их удерживают в аэропорту. Кроме этого, паломникам якобы запрещают пользоваться средствами связи.

Как отметили в фонде, подобная ситуация наблюдается в аэропортах Борисполь в Киеве и в Запорожье.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границы Украины закроют для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина из соображений безопасности будет вынуждена запретить проведение массовых мероприятий во время празднования Рош а-Шана в Умани, куда ежегодно прибывают хасиды со всего мира.