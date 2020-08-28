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Израиль просит Украину запретить празднование Рош а-Шана в Умани – СМИ

Письмо, в котором израильская сторона просит Украину ограничить празднование Рош а-Шана в Умани, было направлено на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает "Укринформ".

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Накануне в Умани произошла потасовка между местными жителями и хасидами
Накануне в Умани произошла потасовка между местными жителями и хасидами
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины получил официальное письмо от израильской стороны с просьбой запретить паломникам празднование Рош а-Шана в Умани Черкасской области. Об этом 28 августа сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в правительстве.

"Мы получили письмо от профессора Ронни Гамза, координатора по борьбе с коронавирусом Израиля, в котором он просит украинское правительство – цитирую: применить запрет празднования (праздника Рош а-Шана) в этом году как часть глобальных усилий для того, чтобы остановить эту ужасную пандемию", – сказал собеседник.

По его словам, письмо из Израиля было направлено на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ронни Гамза является должностным лицом системы здравоохранения Израиля.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

Шмыгаль заявил, что Украина из соображений безопасности будет вынуждена запретить проведение массовых мероприятий во время празднования Рош а-Шана в Умани, куда ежегодно прибывают хасиды со всего мира.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закроют для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Накануне в Умани произошла потасовка между местными жителями и хасидами.

Теги: Украина, Израиль, Кабинет Министров, Умань, хасиды, Рош а-Шана
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