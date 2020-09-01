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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Умани местные жители напали на хасида – еврейская община

Хасиды делали покупки в магазине Умани Черкасской области, когда произошел конфликт с местными жителями. Причина конфликта неизвестна, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

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Пострадал израильтянин с видом на жительство в Украине
Пострадал израильтянин с видом на жительство в Украине
Фото: jewishnews.com.ua

В ночь на 1 сентября в Умани Черкасской области произошел конфликт между неизвестными и паломниками-хасидами. Об этом сообщил сайт Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

По информации общины, конфликт "между неизвестными местными жителями и паломниками" произошел возле суперматкета "АТБ" на улице Тищика.

"Хасиды приехали в магазин, чтобы совершить покупки, когда неизвестные вступили с паломниками в конфликт по неизвестной причине. ОЕОУ сообщили, что четверо неизвестных напали на одного из брацлавских хасидов, пока его друг отошел. Пострадавший получил трамву: ему разбили нос до крови", – сказано в сообщении.

В пресс-службе полиции Черкасской области hromadske сообщили, что паломнику разбили нос подростки. Уголовное производство не открывали, потому что пострадавший отказался писать заявление. Известно, что пострадал израильтянин, который имеет вид на жительство в Украине.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Теги: Украина, Умань, полиция, Черкасская область, хасиды, конфликт, паломничество
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