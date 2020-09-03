В Умани установят карантинные пункты для хасидов

Депутаты Уманского городского совета приняли решение об установке в городе на время празднования еврейского нового года Рош а-Шана временных карантинных пунктов.

Цебрий заявил, что местная власть Умани позаботилась о безопасности местных жителей во время празднования Рош а-Шана Фото: Олександр Цебрій / Facebook

Для защиты жителей Умани от коронавирусной инфекции депутаты горсовета 3 сентября приняли решение открыть на время празднования еврейского нового года Рош а-Шана в местах паломничества хасидов временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно противоэпидемических правил и норм.

Как сообщил городской голова Умани Александр Цебрий на своей странице в Facebook, пункты будут открыты с 10 сентября по таким адресам:

пересечение улиц Садовая и Пушкина;

пересечение улиц Пушкина и Комарницкого;

пересечение улиц Пушкина и Челюскинцев;

пересечение улиц Григория Косынки и Челюскинцев;

пересечение улицы Демуцкого и переулка Проезжего.