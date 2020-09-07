Умань в этом году посетят 3 тыс. хасидов – Аваков

Все паломники, которые прибыли в Украину на празднование еврейского нового года Рош а-Шана до введения запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19, сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков провел совещание, посвященное вопросу безопасности в Умани во время празднования Рош а-Шана Фото: mvs.gov.ua

Ожидается, что в сентябре Умань для празднования еврейского нового года Рош а-Шана посетят около 3 тыс. паломников.

Об этом глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил на совещании с участием главы Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей Минкульта и Министерства иностранных дел Украины, пишет пресс-служба МВД.

"По разным подсчетам, ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30–40 тыс. человек, в этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тыс. человек. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19", – сказал он.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установят карантинные пункты и разработают единые карантинные правила