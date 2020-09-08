Вспышка коронавируса в Украинской хоккейной лиге: заболело более 30 игроков

У нескольких игроков украинских хоккейных клубов "Донбасс" и "Белый Барс" обнаружили коронавирус. Игры полуфинальных серий плей-офф чемпионата Украины остановлены на две недели, сообщили в Украинской хоккейной лиге.

У 19 украинских хоккеистов из клуба "Донбасс" и двух игроков "Белого Барса" (Белая Церковь, Киевская область) тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщила 7 сентября пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Позже в "Белом Барсе" подтвердилось заражение коронавирусом еще у 12 игроков, уточнила УХЛ.

В результате розыгрыш полуфинальных и финальной серий плей-офф чемпионата Украины сезона 2019/2020 приостановили минимум на две недели, сказано в сообщении лиги.

Тестирование прошли соперники "Донбасса" и "Белого Барса" по плей-офф – клубы "Днепр" и "Кременчуг".

Отмечается, что после проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов хоккейная лига примет решение о датах продолжения плей-офф.

По состоянию на 7 сентября в Украине подтверждено 138 068 случаев COVID-19, 2877 человек умерли, 62 606 пациентов уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.