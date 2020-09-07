Почти 60% украинцев считают, что коронавирус не несет им угрозы – опрос

40% жителей Украины уверены, что COVID-19 угрожает их здоровью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В Украине на сегодня подтверждено 138 068 случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

58% украинцев считают, что коронавирус не несет им угрозы. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 августа результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

34% опрошенных думают, что COVID-19 скорее не несет им угрозы, а 24% уверены, что коронавирус абсолютно им не угрожает.

В то же время 40% жителей страны придерживаются противоположного мнения. 26% респондентов считают, что коронавирусная инфекция скорее опасна, а 14% – что очень опасна.

2% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился с 30-го по 31 июля 2020 года с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошены были 2472 гражданина Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 7 сентября, общее количество инфицированных в мире превысило 27,1 млн. Из них более 18,1 млн выздоровели, а 889 тыс. человек умерли.

В Украине подтверждено 138 068 случаев COVID-19, 2877 человек умерли, 62 606 пациентов уже выздоровели.