83-летний Назаров попал в реанимацию с COVID-19

83-летний российский актер Юрий Назаров заразился коронавирусом в начале сентября.

83-летний российский актер Юрий Назаров госпитализирован с диагнозом СOVID-19. Об этом 8 сентября в комментарии каналу РЕН ТВ сообщила его дочь Татьяна Назарова.

По ее словам, актер заболел в начале сентября и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Дочь Назарова подчеркнула, что актер не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так как в этом нет необходимости.

Актерский дебют Назарова в кино состоялся в 1954 году – свою первую роль он сыграл в качестве участника массовки. Назаров стал известен после участия в фильмах "Александр Маленький", "Земля Санникова", "Сталинград", "Бой с тенью" и другие.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 сентября Россия занимает четвертое место в мире по распространению коронавируса – там зафиксировано 1 032 354 заболевших и 17 939 умерших. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.