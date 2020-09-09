Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом

Украинская телеведущая Неля Шовкопляс находится на самоизоляции в связи с COVID-19.

Ведущая программы "Сніданок з "1+1" Неля Шовкопляс заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Facebook.

"Друзья! Доброе утро! Сегодня с вами в эфире "Сніданка" была не из студии, а на видеосвязи онлайн. Да, я заболела COVID-19. Накануне в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест", – написала она.

По словам телеведущей, она не знает, когда и где заразилась. Шовкопляс добавила, что сразу сообщила о своем диагнозе всем контактным лицам и в школу детей.

"К счастью, и Руслан [Сеничкин], и Люда [Барбир], и Егор [Гордеев], и коллеги, с которыми я была в контакте, уже получили отрицательные результаты своих тестов. Семья еще проходит тестирование", – заявила она.

Шовкопляс находится на самоизоляции под контролем врача, проходит дообследование и принимает медикаменты.

"Есть волнение, но надеюсь и верю, что все вскоре будет хорошо! Прошу вас беречься, ответственно соблюдать все карантинные требования Министерства здравоохранения – социальной дистанции, масочного режима, пользоваться антисептиками. Коронавирус – это серьезно. Укрепляйте свой иммунитет. Будьте здоровы! Берегите своих родных и всех вокруг", – призвала она.

К 9 сентября в Украине подтвержден 2551 случай заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 143 030. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2979 (45 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели. Продолжают болеть 76 505 пациентов.