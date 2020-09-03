Самый высокооплачиваемый актер мира заразился коронавирусом

48-летний американский актер Дуэйн Джонсон рассказал в Instagram, что он и его семья перенесли COVID-19.
"Моя жена Лорен, так же, как две мои дочери и я сам, мы все сдали положительные тесты на COVID-19", – сказал он.
Актер отметил, что это стало одним из самых сложных испытаний, с которыми сталкивалась его семья. Джонсон уточнил, что все они уже выздоровели.
"Оставайтесь дисциплинированными. Укрепите свою иммунную систему. Стремитесь к хорошему самочувствию. Наденьте маску. Защитите свою семью. Строго относитесь к присутствию людей дома или на собраниях. Оставайтесь позитивными. И заботьтесь о своих собратьях. Будьте здоровы, друзья мои", – написал Джонсон.
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Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ * #controlthecontrollables
Джонсон в 2020-м, второй год подряд, занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes.
Наиболее известные роли Джонсон исполнил в фильмах "Форсаж 7","Форсаж 8", "Спасатели Малибу".
К утру 3 сентября коронавирусом в мире заразились 25 938 122 человека (+276 тыс. человек за сутки). Жертвами COVID-19 стали 861 679 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 17 213 275 человек.
Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 113 359. Из них умерло 185 707, излечилось – 2 231 757.