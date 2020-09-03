Самый высокооплачиваемый актер мира заразился коронавирусом

Американский актер Дуэйн Джонсон признался, что заболевание COVID-19 стало одним из самых сложных испытаний, с которыми сталкивалась его семья.

Джонсон: Оставайтесь дисциплинированными. Укрепите свою иммунную систему. Стремитесь к хорошему самочувствию. Наденьте маску. Защитите свою семью Фото: therock / Instagram

48-летний американский актер Дуэйн Джонсон рассказал в Instagram, что он и его семья перенесли COVID-19.

"Моя жена Лорен, так же, как две мои дочери и я сам, мы все сдали положительные тесты на COVID-19", – сказал он.

Актер отметил, что это стало одним из самых сложных испытаний, с которыми сталкивалась его семья. Джонсон уточнил, что все они уже выздоровели.

"Оставайтесь дисциплинированными. Укрепите свою иммунную систему. Стремитесь к хорошему самочувствию. Наденьте маску. Защитите свою семью. Строго относитесь к присутствию людей дома или на собраниях. Оставайтесь позитивными. И заботьтесь о своих собратьях. Будьте здоровы, друзья мои", – написал Джонсон.

Джонсон в 2020-м, второй год подряд, занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes.

Наиболее известные роли Джонсон исполнил в фильмах "Форсаж 7","Форсаж 8", "Спасатели Малибу".

К утру 3 сентября коронавирусом в мире заразились 25 938 122 человека (+276 тыс. человек за сутки). Жертвами COVID-19 стали 861 679 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 17 213 275 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 113 359. Из них умерло 185 707, излечилось – 2 231 757.