"Круиз по джунглям". Вышел второй трейлер фильма с Джонсоном и Блант. Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили второй трейлер фильма "Круиз по джунглям". Действие ленты происходит в начале 1900-х годов. Группа путешественников в небольшой лодке отправляется в рейд по амазонским джунглям. Их цель – найти чудодейственное дерево, способное исцелять людей. Героям предстоит встреча с опасными животными и агрессивными конкурентами. Режиссер – Жауме Кольет-Серра. Роли исполнили Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джек Уайтхолл, Эдгар Рамирес. Мировая премьера картины намечена на 24 июля 2020 года.
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