Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

48-летний американский актер Дуэйн Джонсон второй год подряд занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров. Ежегодный рейтинг опубликовал американский журнал Forbes.
По подсчетам издания, актер заработал с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года $87,5 млн, из которых $23,5 млн он получил за съемки в фильме Red Notice, премьера которого запланирована на осень этого года.
В 2019 году Джонсон возглавил рейтинг с показателем $89,4 млн.
В пятерку самых высокооплачиваемых артистов также вошли канадский актер Райан Рейнольдс ($71,5 млн), американские актеры Марк Уолбер ($58 млн), Бен Аффлек ($55 млн) и Вин Дизель ($52 млн).
Во второй пятерке рейтинга Forbes – Акшай Кумар ($48,5 млн), Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн), Уилл Смит (44,5 млн), Адам Сэндлер ($41 млн) и Джеки Чан ($40 млн).