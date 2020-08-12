Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

По данным Forbes, за последний год американский актер Дуэйн Джонсон заработал $87,5 млн.

Джонсон в минувшем году заработал $89,4 млн, а в этом – $87,5 млн Фото: Dwayne The Rock Johnson / Facebook

48-летний американский актер Дуэйн Джонсон второй год подряд занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров. Ежегодный рейтинг опубликовал американский журнал Forbes.

По подсчетам издания, актер заработал с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года $87,5 млн, из которых $23,5 млн он получил за съемки в фильме Red Notice, премьера которого запланирована на осень этого года.

В 2019 году Джонсон возглавил рейтинг с показателем $89,4 млн.

В пятерку самых высокооплачиваемых артистов также вошли канадский актер Райан Рейнольдс ($71,5 млн), американские актеры Марк Уолбер ($58 млн), Бен Аффлек ($55 млн) и Вин Дизель ($52 млн).