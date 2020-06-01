Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заработал $106 млн и занял первую строчку в рейтинге богатейших спортсменов, обойдя футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Теннисист Роджер Федерер занял первое место в рейтинге богатейших спортсменов, его доходы до уплаты налогов составили $106 млн, сообщил Forbes 21 мая. На втором месте футболист Криштиану Роналду с доходом в $105 млн, на третьем – Лионель Месси со $104 млн.

Бывшая первая ракетка мира впервые за 30-летнюю историю составления списка богачей занял первое место. Сделать это Федереру позволили контракты с Uniqlo, Credit Suisse и Mercedes-Benz и 10 другими партнерами, отметили в Forbes.

Роналду получил $45 млн от Nike, Altice, Herbalife и своего собственного бренда CR7, а Месси – $32 млн от Adidas, MasterCard и PepsiCo.

100 самых высокооплачиваемых спортсменов заработали в 2020 году $3,6 млрд, что на 9% меньше уровня 2019 года, отметило издание.

Коронавирус, подчеркнули в Forbes, сократил зарплаты спортивной элиты. Доходы самых высокооплачиваемых спортсменов снизились впервые со времен Второй мировой войны.

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер признан спортивными экспертами лучшим теннисистом в мире. На его счету 20 побед в турнирах Большого шлема, это является мировым рекордом.