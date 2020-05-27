За последние 12 месяцев 22-летняя японская теннисистка Наоми Осака заработала $37,4 млн – это на $1,4 млн больше дохода ее конкурентки, американской теннисистки Серены Уильямс.

Осака за год заработала $3,4 млн в виде призовых Фото: ЕРА

22-летняя японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой, сумев заработать за год свыше $37 млн. Об этом сообщает издание Forbes.

По данным издания, теннисистка в течение года получила $3,4 млн призовых, и $34 млн ей принесли рекламные контракты. Доходы ее соперницы, американской теннисистки Серены Уильямс за тот же период составляют $36 млн.

Несмотря на максимальный доход, полученные за год, Осака занимает 29-е место в рейтинге самых богатых спортсменов.

Осака является победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и пяти турниров WTA в одиночном разряде. В 2019 году теннисистка стала первой ракеткой мира, победив на Australian Open.

В настоящее время Осака занимает 10-е место в рейтинге WTA.