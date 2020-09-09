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За сутки в мире от COVID-19 умерло более 6 тыс. человек

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 328 051. Из них умерло 189 680, излечилось – 2 359 111.

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Жертвами COVID-19 стал 897 671 человек
Жертвами COVID-19 стал 897 671 человек
Фото: EPA

По состоянию на 10.00 9 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 583 796 человек (+327 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стал 897 671 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 18 539 511 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 328 051. Из них умерло 189 680, излечилось – 2 359 111.

Индия находится на втором месте – сейчас там 4 370 128 заболевших, 73 890 умерших и 3 398 844 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных достигло 4 162 073, 127 464 человека умерли.

Четвертое место занимает Россия: 1 032 354 заболевших и 17 939 умерших. В Перу, Колумбии, ЮАР и Мексике (страна является четвертой в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 68 484) количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Испании и Аргентине – свыше 500 тыс. случаев, в Чили заболело больше 400 тыс. человек. В Иране, Великобритании, Франции, Бангладеш и Саудовской Аравии заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Иран, Индия, Франция, Великобритания, Колумбия, Бангладеш, Испания, Саудовская Аравия, Перу, Бразилия, Мексика, Аргентина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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