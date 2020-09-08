Главу Львовской ОГА госпитализировали с COVID-19 – СМИ

Глава Львовского облсовета Александр Ганущин, который 31 августа заявил о подтвержденном COVID-19, попал в больницу. Об этом сообщает местное издание Leopolis.news.

По состоянию на 8 сентября в Украине зарегистрировано 140 479 случаев коронавирусной инфекции Фото: depositphotos.com

Председателя Львовского областного совета Александра Ганущина госпитализировали в Львовский региональный фтизиопульмонологический центр из-за COVID-19. Об этом сообщает Leopolis.news, ссылаясь на источники.

Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу предоставить какую-то дополнительную информацию по этой ситуации ответила, что в настоящее время не может прокомментировать эту новость.

31 августа Ганущин сообщил, что заразился коронавирусом. Глава Львовского облсовета находился на самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.