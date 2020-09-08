Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет, общее количество инфицированных превысило 140 тыс.

К утру 8 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 140 479. От COVID-19 умерли 2934 человека, 63 546 пациентов уже выздоровели.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2411 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне было зарегистрировано 2174 новых случая заражения.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 140 479.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2934 (57 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели (+940 за сутки). Продолжают болеть 73 999 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196) и Львовской (192) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4450;

Волынская область – 5943;

Днепропетровская область – 2843;

Донецкая область – 1675;

Житомирская область – 3812;

Закарпатская область – 8180;

Запорожская область – 1981;

Ивано-Франковская область – 10 508;

Киев – 15 511;

Киевская область – 6370;

Кировоградская область – 867;

Луганская область – 448;

Львовская область – 16 073;

Николаевская область – 1690;

Одесская область – 8721;

Полтавская область – 997;

Ровенская область – 9860;

Сумская область – 2070;

Тернопольская область – 7580;

Харьковская область – 11 202;

Херсонская область – 518;

Хмельницкая область – 3253;

Черкасская область – 2046;

Черновицкая область – 11 431;

Черниговская область – 2450.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 256 723 человека. Жертвами COVID-19 стали 891 308 человек, выздоровело 18 251 538 человек.