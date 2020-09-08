Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет, общее количество инфицированных превысило 140 тыс.

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2411 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне было зарегистрировано 2174 новых случая заражения.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 140 479.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2934 (57 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели (+940 за сутки). Продолжают болеть 73 999 пациентов.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196) и Львовской (192) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 256 723 человека. Жертвами COVID-19 стали 891 308 человек, выздоровело 18 251 538 человек.