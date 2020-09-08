В Умани развернут госпиталь для паломников с COVID-19

В Умани Черкасской области для контактных с зараженными коронавирусом паломниками лиц будет открыт специальный изолятор.

Ожидается, что в сентябре 2020-го Умань посетят около 3 тыс. паломников Фото: EPA

Для паломников, больных COVID-19 в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Кроме того, для контактных лиц откроют изолятор. Также сообщается, что противоэпидемические меры сотрудники Госпродпотребслужбы обсудили с представителями благотворительного фонда имени Раби Нахмана.

В частности, речь шла о соблюдении паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана и о взаимодействии для обеспечения санитарного и эпидемического благополучия.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболели шестеро хасидов, у всех них легкая форма болезни.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установят карантинные пункты и разработают единые карантинные правила.

Ожидается, что в сентябре 2020-го Умань для празднования Рош а-Шана посетят около 3 тыс. паломников.