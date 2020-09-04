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В Умани у шести хасидов обнаружили COVID-19

Городской голова Умани Александр Цебрий призвал пройти тестирование всех паломников, прибывших на празднование иудейского нового года Рош а-Шана.

В Умани хасидов призвали пройти обязательное тестирование на коронавирус
В Умани хасидов призвали пройти обязательное тестирование на коронавирус
Фото: ЕРА

Все хасиды, которые прибыли в Умань на празднование иудейского нового года Рош а-Шана, должны пройти тестирование на COVID-19 в частных клиниках города за свой счет. Пока с выполнением этого требования проблем нет, выявлено уже шесть случаев заражения, сказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews городской голова Александр Цебрий.

По его словам, в больнице Умани имеется только 14 койко-мест, предназначенных для больных COVID-19, а лечатся 18 человек, то есть уже пришлось принимать дополнительные меры.

При этом Цебрий особо отметил, что на данный момент меры, принимаемые в Умани, позволяют держать ситуацию под контролем.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. 

3 сентября Цебрий опубликовал адреса временных карантинных пунктов, которые будут установлены в городе на время празднования Рош а-Шана.

Теги: Умань, хасиды, Рош а-Шана, инфекция, Александр Цебрий, коронавирус, паломничество
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