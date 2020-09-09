Кампания по борьбе с COVID-19 охватила более 15 млн украинцев – Институт когнитивного моделирования

Facebook предоставляет для кампании противодействия пандемии бесплатную рекламу и оперативную поддержку, сообщил основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

Виктор Березенко: Учитывая важность и специфику проекта, мы смогли достичь невероятных результатов Фото: pravda.com.ua

Кампанию о пандемии COVID-19 увидели более 15 млн людей в Украине, заявил основатель Института когнитивного моделирования (ИКМ) Виктор Березенко. ИКМ отвечает за коммуникационное сопровождение Министерства здравоохранения, пишет "РБК-Украина".

"Общий охват разработанных нами информационных кампаний для Минздрава Украины составляет более 15 млн пользователей сети Facebook. Учитывая важность и специфику проекта, мы смогли достичь невероятных результатов", – сказал Березенко.

Он отметил, что Facebook предоставляет для кампании бесплатную рекламу и оперативную поддержку.

Предоставление людям достоверной и авторитетной информации о вирусе – критически важно для ограничения негативного воздействия пандемии, добавил менеджер Facebook по работе с правительствами и политикой в Центральной и Восточной Европе Оскар Бращински.

"Поэтому мы поддерживаем работу глобального сообщества, связанную со здравоохранением, для безопасности и информированности людей во время коронавирусного кризиса. Мы рады, что смогли помочь Украине в это непростое время", – цитирует представителя соцсети агентство.

СЕО ИКМ Светлана Павелецкая поблагодарила Facebook за помощь в распространении информации, что было особенно критичным в начале пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 сентября в Украине зарегистрировано 140 479 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки их стало больше на 2411. С начала эпидемии скончалось 2934 больных с COVID-19, вылечилось 63 546.