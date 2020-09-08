В Ивано-Франковской области женщину оштрафовали за пост о COVID-19 в соцсети

Жительница Ивано-Франковской области написала в Facebook о смерти пяти человек после применения американской вакцины от коронавируса, за это ее оштрафовали.

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области оштрафовал на 170 грн безработную местную жительницу за размещенный в Facebook пост о коронавирусной инфекции. Постановление, датированное 4 сентября, размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

"20 июля 2020 года в обеденное время гражданка на своей странице в социальной сети Facebook распространила публикацию "На Украине американская вакцина от COVID-19 убила пять человек", что не соответствует действительности, чем произвела распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка (ст. 173¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях. – "ГОРДОН")", – говорится в документе.

Женщина свою вину "признала полностью и раскаялась в содеянном, указав, что распространила эту информацию, не оказав должной оценки ее содержанию". Она попросила "строго не наказывать".

Помимо штрафа в 170 грн, женщину обязали оплатить судебный сбор в размере 420,4 грн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях. В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По состоянию на 8 сентября в Украине зарегистрировано 140 479 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки их стало больше на 2411. С начала эпидемии скончалось 2934 больных с COVID-19, вылечились 63 546.