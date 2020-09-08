Поборовшая COVID-19 Фреймут рассказала, что самое страшное в этой болезни

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут сообщила в Instagram, что поборола COVID-19.
"Даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным – за любовь и заботу", – написала она.
Телеведущая рассказала, что коронавирус имеет много лиц, и описала симптомы.
"Все началось с сильной головной боли, которую не могли погасить даже сильные таблетки. Одну ночь я не смогла уснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавилась боль в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика. Думала – из-за тренировок. Позже начало выкручивать и печь ребра. Поднялась температура. Я сразу же записалась на тест. На следующий день получила положительный результат. Тогда же полностью исчезли запахи", – рассказала Фреймут.
Она добавила, что не могла есть несколько дней – пила много воды и витамин С.
"Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли. Самое страшное в коронавирусе – его коварный индивидуальный подход. Для кого-то он мягкий, для кого-то – роковой", – заявила телеведущая и призвала людей в случае подозрений обращаться к врачу.
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Друзі! Я поборола COVID... навіть не віриться. Вдячна всім за підтримку. Рідним - за любов і турботу. Результати ПЛР- тестування ( з вірусом і без) - у мене в сторіз. * Підступна зараза, яка має багато облич. Не пасує говорити про хвороби та немочі , але я коротко опишу симптоми. Бо багато з вас мене просили це зробити. * Все розпочалося зі сильного головного болю, якии * не могли згасити навіть наи * сильніші пігулки. * Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала - через тренування. * Згодом до цих болеи * почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест. * Наступного дня отримала позитивнии * результат. * Тоді ж повністю зникли запахи. І * сти не могла декілька днів - пила багато води і вітамін С. Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки. * Наи * страшніше в коронавірусі - и * ого підступнии * індивідуальнии * підхід. До когось він лагіднии * , комусь - фатальнии * . * Мені пощастило, але я прошу вас не приміряти мою історію на себе; не обманювати себе - і якщо є сумніви, звертатися до лікаря. * Нехаи * Матінка Божа береже вас та рідних. * історія @ilyapadzina у нього на сторінці
23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.
Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами". Премьера проекта состоялась 30 августа на "1+1".
К 8 сентября в Украине было подтверждено 2411 случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 140 479.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2934 (57 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели (+940 за сутки). Продолжают болеть 73 999 пациентов.