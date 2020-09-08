Поборовшая COVID-19 Фреймут рассказала, что самое страшное в этой болезни

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, какие симптомы COVID-19 проявились у нее.

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут сообщила в Instagram, что поборола COVID-19.

"Даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным – за любовь и заботу", – написала она.

Телеведущая рассказала, что коронавирус имеет много лиц, и описала симптомы.

"Все началось с сильной головной боли, которую не могли погасить даже сильные таблетки. Одну ночь я не смогла уснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавилась боль в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика. Думала – из-за тренировок. Позже начало выкручивать и печь ребра. Поднялась температура. Я сразу же записалась на тест. На следующий день получила положительный результат. Тогда же полностью исчезли запахи", – рассказала Фреймут.

Она добавила, что не могла есть несколько дней – пила много воды и витамин С.

"Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли. Самое страшное в коронавирусе – его коварный индивидуальный подход. Для кого-то он мягкий, для кого-то – роковой", – заявила телеведущая и призвала людей в случае подозрений обращаться к врачу.

23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.

Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами". Премьера проекта состоялась 30 августа на "1+1".

К 8 сентября в Украине было подтверждено 2411 случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 140 479.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2934 (57 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели (+940 за сутки). Продолжают болеть 73 999 пациентов.