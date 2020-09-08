"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram фото, для которого позировала вместе со своим партнером по паркету, танцовщиком Ильей Падзиной. На снимке Фреймут запечатлена в образе ревизора – в белых перчатках, черном мини-платье и колготках в сетку.
"Мы вас любим!" – написала она.
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Ми вас любимо! Наш номер 12, якщо хочеться, надішліть, будь ласка, смс на 7914 * @ilyapadzina @tanci1plus1
Подписчики прокомментировали фото.
"В стиле "Ревизор". О да. Я ждала именно этого номера. Первый раз вижу Олю в такой короткой юбке. Скажу вам: эти длинные и стройные ноги не хуже, чем у [певицы Оли] Поляковой", – написала nikovskayabook.
"Оля прямо расцвела с этим хлопцем. Глазки горят!" – заявила natasha_75_05.
Позже Фреймут показала, как проходило их с Падзиной выступление на проекте. Они танцевали, находясь в самоизоляции, поскольку болеют COVID-19.
"Как по мне, вышел миниатюрный мюзикл", – отметила Фреймут.
Она также вспомнила, что во время комментариев судей балерина Екатерина Кухар сказала о Фреймут: "Госпожа немного выпила".
"Катя, честно, трезвая, просто неуклюжая", – отметила телеведущая.
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Друзі, як вам наш танець? Мені дуже пощастило з партнером - @ilyapadzina ще й талановитий режисер-постановник, з таким терпінням і турботою підбирав «рухи, які пасують». Як на мене, вийшов мініатюрний мюзикл. @ekaterinakukhar_official подумала, що «пані трохи хильнула», тобто я * Катя, чесно - твереза, просто незграбна * дякую всім за підтримку. Особливо @allamazurofficial за ніжні слова в ефірі... Сьогодні мають бути результати тестів, одразу з Іллею сповістимо. @tanci1plus1
Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами". Премьера проекта состоялась 30 августа на "1+1".
23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.
Во втором эфире шоу "Танцы со звездами" проект покинули телеведущий Дмитрий Тануович и Илона Гвоздева.