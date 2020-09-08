"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье

По мнению подписчиков украинской телеведущей Ольги Фреймут, ей идет короткая длина, в связи с чем ее сравнили с певицей Олей Поляковой.

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram фото, для которого позировала вместе со своим партнером по паркету, танцовщиком Ильей Падзиной. На снимке Фреймут запечатлена в образе ревизора – в белых перчатках, черном мини-платье и колготках в сетку.

"Мы вас любим!" – написала она.

Подписчики прокомментировали фото.

"В стиле "Ревизор". О да. Я ждала именно этого номера. Первый раз вижу Олю в такой короткой юбке. Скажу вам: эти длинные и стройные ноги не хуже, чем у [певицы Оли] Поляковой", – написала nikovskayabook.

"Оля прямо расцвела с этим хлопцем. Глазки горят!" – заявила natasha_75_05.

Позже Фреймут показала, как проходило их с Падзиной выступление на проекте. Они танцевали, находясь в самоизоляции, поскольку болеют COVID-19.

"Как по мне, вышел миниатюрный мюзикл", – отметила Фреймут.

Она также вспомнила, что во время комментариев судей балерина Екатерина Кухар сказала о Фреймут: "Госпожа немного выпила".

"Катя, честно, трезвая, просто неуклюжая", – отметила телеведущая.

Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами". Премьера проекта состоялась 30 августа на "1+1".

23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.

Во втором эфире шоу "Танцы со звездами" проект покинули телеведущий Дмитрий Тануович и Илона Гвоздева.