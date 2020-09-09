Самые большие очаги COVID-19 в Киеве фиксируют в банковских коллективах

Среди трудовых коллективов в Киеве больше всего болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 работники банковского сектора, где фиксируют по пять-шесть инфицированных на учреждение. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

На сегодняшний день самые большие очаги COVID-19 в Киеве фиксируют в банковских учреждениях, но через неделю это могут быть учреждения образования – Рубан Фото: ЕРА

Максимальное число заболевших COVID-19 в трудовых коллективах Киева фиксируют в банковских учреждениях – по пять-шесть человек. Это наивысший показатель среди организованных столичных трудовых коллективов, заявил в интервью "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, возможно, это связано с тем, что сотрудники финансовых учреждений вернулись на работу из отпусков, которые провели в странах "красной" зоны, где инфекция распространяется очень быстро.

На втором месте – учебные заведения столицы: школы и вузы, куда вернулись на обучение учащиеся и студенты.

По мнению Рубана, через неделю учреждения образования будут занимать первое место по фиксации максимальных очагов заболевания.

При этом у Госпродпотребслужбы Киева наработан четкий алгоритм действий, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия, есть понимание того, как бороться с инфекцией, заверил Рубан.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на 8 сентября в Киеве выявили 235 больных COVID-19. Всего число подтвержденных случаев болезни в столице – 15 511, умерло 246 киевлян, выздоровело 4826.