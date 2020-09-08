Зеленский о тратах из фонда по борьбе с COVID-19: Проблем с деньгами нет

Фонд по борьбе с COVID-19 пополнялся деньгами из многих бюджетных программ. Часть денег из фонда направят на важные инфраструктурные проекты, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проблем с деньгами в фонде по борьбе с COVID-19 нет. Об этом сообщили в Офисе президента Украины 8 сентября по итогам рабочей поездки Зеленского в Житомирскую область.

"С деньгами проблем нет… Есть большие проблемы с количеством коек, имею в виду быстрое заполнение коек. Но все же верю, что это не будет в таком объеме, как было, например, в большинстве стран Европы", – заявил Зеленский.

"Несмотря на это, мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных – тех, которых уже доставляют в больницу. Увеличиваются, переоборудуются больницы. С техническими средствами, кислородом, искусственной вентиляцией легких – там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но по крайней мере мы готовы", – сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что для наполнения COVID-фонда средства перенаправлялись из многих других бюджетных программ.

"Однако правительство не исключало, что впоследствии часть этих средств будет направляться на другие бюджетные программы. В частности, речь идет о важных инфраструктурных проектах", – заметил президент Украины.

По словам Зеленского, много денег потратили на дороги до опорных больниц, приемных отделений и школ.

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

Министерство финансов Украины 24 июля сообщило, что все средства фонда распределены. Там также подчеркнули, что размер фонда вырос до 66 млрд грн. 31 августа врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования не выделили ни копейки .

Народные депутаты проектом постановления №4057 порекомендовали Кабинету Министров Украины направить более 10 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на сферу образования.