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Зеленский о тратах из фонда по борьбе с COVID-19: Проблем с деньгами нет

Фонд по борьбе с COVID-19 пополнялся деньгами из многих бюджетных программ. Часть денег из фонда направят на важные инфраструктурные проекты, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский (по центру) сегодня посетил Житомирскую область
Зеленский (по центру) сегодня посетил Житомирскую область
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проблем с деньгами в фонде по борьбе с COVID-19 нет. Об этом сообщили в Офисе президента Украины 8 сентября по итогам рабочей поездки Зеленского в Житомирскую область.

"С деньгами проблем нет… Есть большие проблемы с количеством коек, имею в виду быстрое заполнение коек. Но все же верю, что это не будет в таком объеме, как было, например, в большинстве стран Европы", – заявил Зеленский.

"Несмотря на это, мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных  тех, которых уже доставляют в больницу. Увеличиваются, переоборудуются больницы. С техническими средствами, кислородом, искусственной вентиляцией легких  там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но по крайней мере мы готовы",  сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что для наполнения COVID-фонда средства перенаправлялись из многих других бюджетных программ.

"Однако правительство не исключало, что впоследствии часть этих средств будет направляться на другие бюджетные программы. В частности, речь идет о важных инфраструктурных проектах", – заметил президент Украины.

По словам Зеленского, много денег потратили на дороги до опорных больниц, приемных отделений и школ.

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

Министерство финансов Украины 24 июля сообщило, что все средства фонда распределены. Там также подчеркнули, что размер фонда вырос до 66 млрд грн.

31 августа врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования не выделили ни копейки.

Народные депутаты проектом постановления №4057 порекомендовали Кабинету Министров Украины направить более 10 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на сферу образования. 

Теги: Верховная Рада, госбюджет, правительство, народные депутаты, Владимир Зеленский, больницы, расходы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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