Зеленский заявил, что будет, "сколько его хватит", ездить по регионам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что несет ответственность за все, что строится в стране.

Зеленский сегодня был в Сумской области, затем отправился в Житомирскую Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 сентября во время визита в Сумскую область, что будет ездить по регионам, "сколько его хватит". Об этом проинформировал сайт Офиса президента.

"Сколько меня хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет", – сказал он.

По словам президента, он хочет "воочию увидеть, какого качества строятся дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства, обеспечены ли эти учреждения всем необходимым".

"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента", – объяснил Зеленский.

8 сентября он побывал в Сумской области, затем отправился в Житомирскую.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за тогдашнего президента Петра Порошенко – 24,45%.

До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".