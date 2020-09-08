ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сказал, что Украина, несмотря на эскалацию, будет делать все, чтобы сохранить режим тишины на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не видит иных вариантов сохранить жизнь украинским военным на Донбассе, кроме соблюдения режима прекращения огня.

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Зеленский: Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества как раненых, так и погибших
Зеленский: Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества как раненых, так и погибших
Фото: president.gov.ua

Украина будет делать все, чтобы сохранить соблюдение режима тишины на Донбассе. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге в ходе рабочей поездки в Сумскую область, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президента спросили, почему он публично не реагирует на обострение ситуации на Донбассе.

"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача не защищать одного человека, а защищать 40 миллионов [граждан] нашей независимой Украины", – ответил он.

Зеленский напомнил, что режим тишины сохранялся 42 дня.

"До той провокации, которая забрала жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел (и не только) связывались с Российской Федерацией, которая должна держать эти договоренности, [согласованные] на уровне трехсторонней контактной группы. У нас было... не буду говорить количество срочных совещаний по поводу этой провокации... Действительно, многое делается и сделано как военными, так и разведчиками нашей страны. Поэтому мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества как раненых, так и погибших. Другого варианта, чтобы сохранить жизнь людей, я, честно говоря, сейчас не вижу", – резюмировал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера. 26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области, двое – при взрыве неизвестного устройства в районе Новгородского (один из них на следующий день скончался). Также 6 сентября стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара вблизи Верхнеторецкого Донецкой области.

В тот же день состоялось внеочередное заседание ТКГ, на котором случившееся украинская делегация назвала "отдельными провокациями". В Офисе президента потребовали от России "вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение" боевиков.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, режим тишины
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