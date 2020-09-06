Единичные провокации на Донбассе не сорвут мирный процесс – украинская делегация в ТКГ

На совещании украинской делегации в ТКГ была озвучена информация, что миссия ОБСЕ не нашла нарушений со стороны Объединенных сил в районе села Шумы Донецкой области, где боевики угрожают открыть огонь утром 7 сентября.

Единичные провокации на Донбассе мирный процесс не сорвут. К такому выводу пришли участники прошедшего 6 сентября совещания с участием членов украинской делегации в трехсторонней контактной группе, проинформировали в Офисе президента Украины.

Совещание проводилось с участием представителей Минобороны и Кабинета Министров и было посвящено рассмотрению публичных угроз боевиков открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Горловки.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыв перемирия на Донбассе", – сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

На встрече отметили, что миссия ОБСЕ не обнаружила в районе населенного пункта Шумы изменений в позициях ВСУ, из-за которых боевики обещали открыть огонь утром 7 сентября.

"Особое внимание на встрече было уделено инциденту, который произошел 6 сентября и в результате которого был ранен украинский военнослужащий, который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыв перемирия на Донбассе", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

5 сентября главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам боевика, террористы собираются обстрелять эти позиции.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.