Сутки в ООС. Нарушений перемирия не зафиксировано, идут поиски двух тушивших пожар военнослужащих

5 сентября и с полуночи 6 сентября на Донбассе режим тишины сохраняется по всей линии разграничения. Военнослужащие из состава Объединенных сил продолжают тушить масштабные лесные и степные пожары.

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил не было зафиксировано нарушений перемирия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

"5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 6 сентября введенный режим тишины сохраняется в полной мере.

В штабе отметили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с представителями Государственной службы по чрезвычайны ситуациям и личным составом других подразделений ООС продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

"По состоянию на утро ликвидирован огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются", – подчеркнули в штабе.

Продолжается тушение пожара вблизи Луганского, в районе населенных пунктов Трехизбенка – Лопаскино – Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать, говорится в сообщении.