Получат адекватный ответ. Штаб ООС ответил на заявления главаря "ДНР" Пушилина об обстреле пункта Шумы

Заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина неправдивы и направлены на срыв договоренностей трехсторонней контактной группы 22 июля о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, заявил командующий штабом операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Если противник обстреляет украинские позиции, командование операции Объединенных сил (ООС) оставляет за собой право адекватного ответа, сказано в заявлении командующего штабом ООС на Донбассе генерала-лейтенанта Владимира Кравченко 5 сентября.

"Обвинения [Пушилина] влекут за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей 22 июля 2020 года трехсторонней контактной группы (ТКГ) о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – говорится в опубликованном вечером заявлении Кравченко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что украинская сторона не нарушала договоренностей ТКГ в населенном пункте Шумы, как и противоположная сторона.

Сегодня Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созывает экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.