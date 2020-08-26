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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В штабе ООС рассказали, как прошел первый месяц перемирия на Донбассе

В штабе операции Объединенных сил отметили, что за минувший месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе действует с полуночи 27 июля
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе действует с полуночи 27 июля
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений. Об этом 26 августа в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

"За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время в полосах ответственности наших боевых бригад украинскими военнослужащими были задокументированы единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер", – говорится в сообщении.

Также в штабе ООС отметили, что за минувший месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня, однако в случае угрозы их жизни или здоровью готовы дать российским оккупантам отпор, подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/977659752694984/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

Теги: военные, провокации, боевики, обстрелы, война на Донбассе, ООС, трехсторонняя контактная группа
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