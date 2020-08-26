Мину, на которой подорвались украинские военные на Донбассе, боевики сбросили с дрона – штаб ООС

Украинские военнослужащие, которые накануне подорвались на взрывчатке на Донбассе, находятся на лечении, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Ранения получили командир 137-го батальона морской пехоты ВСУ Вадим Римаренко и сержант этого же подразделения Фото: depositphotos.com

Мину, на которой 25 августа на Донбассе подорвались двое украинских военных, боевики сбросили с дрона. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

По данным командования ООС, военнослужащие подорвались на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. В результате взрыва они получили осколочные ранения.

Сейчас военные находятся на лечении, состояние их здоровья удовлетворительное.

"Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

25 августа штаб ООС сообщил, что на Донбассе на взрывчатке подорвались двое украинских военных. Ранения получили командир 137-го батальона морской пехоты ВСУ Вадим Римаренко и сержант этого же подразделения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.