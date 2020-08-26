ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Выборы на Донбассе могут пройти по спецзакону – Резников

Вице-премьер Украины Алексей Резников подчеркнул, что выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск и разоружения незаконных формирований боевиков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников заявил, что на данный момент проведение выборов на Донбассе невозможно
Резников заявил, что на данный момент проведение выборов на Донбассе невозможно
Фото: president.gov.ua

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов на не подконтрольной украинскому правительству территории нет. Об этом заявил 26 августа вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Брифинг чиновника транслировал телеканал "Прямий".

"Я обращаю внимание, что выборы [в ОРДЛО] могут быть назначены отдельным законом. И об этом сказано в Комплексе мер [по имплементации Минских соглашений], в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Парламент Украины должен принять соответствующий – отдельный! – закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины, и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы. Постановление [о назначении местных выборов] регулирует проведение выборов на подконтрольной территории. Это абсолютно разные документы по своему правовому характеру", – сказал Резников после заседания комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука с просьбой изучить постановление о проведении местных выборов в Украине на предмет соответствия Минским соглашениям.

Министр подчеркнул, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после выведения иностранных войск, разоружения, демилитаризации и разоружения незаконных формирований, "что даст возможность приехать мониторинговой миссии ОБСЕ и засвидетельствовать, что выборы там прошли по украинскому закону, по украинской Конституции, по копенгагенским стандартам, со свободой голосования, свободой передвижения, политических партий".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что на этих территориях они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

На переговорах в Минске 19 августа Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

По словам главы украинской делегации, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года. Россияне требуют, чтобы выборы проводились также на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей (Резников заявил, что ему о таком требовании неизвестно).

Теги: Верховная Рада, Украина, агрессия, аннексия, боевики, Алексей Резников, местные выборы, выборы на Донбассе, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
"Так хочу сделать его счастливым". Жена 54-летнего Павлика рассказала, какой подарок планирует вручить супругу на его 60-летие
"Так хочу сделать его счастливым". Жена 54-летнего Павлика рассказала, какой подарок планирует вручить супругу на его 60-летие
Никитюк на фото "соединила" тело коллеги со своим
Никитюк на фото "соединила" тело коллеги со своим
50-летняя Шиффер в платье в сеточку эффектно задула свечи на торте
50-летняя Шиффер в платье в сеточку эффектно задула свечи на торте
Тодоренко стала ведущей "Орел и решка. Россия"
Тодоренко стала ведущей "Орел и решка. Россия"
Умер 103-летний отец Спилберга
Умер 103-летний отец Спилберга
"Это будет невероятно". Димопулос показала фото со съемок "Танцев со звездами"
"Это будет невероятно". Димопулос показала фото со съемок "Танцев со звездами"
155-килограммовая модель Хoллидeй позировала в мини-шортах и топе
155-килограммовая модель Хoллидeй позировала в мини-шортах и топе
"Супермодели в действии". Ким Кардашян показала своих дочерей
"Супермодели в действии". Ким Кардашян показала своих дочерей
  "Энола Холмс". Вышел трейлер сериала о сестре Шерлока Холмса. Видео
  "Энола Холмс". Вышел трейлер сериала о сестре Шерлока Холмса. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS