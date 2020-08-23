ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков сообщил, что письмо Кравчука о пересмотре постановления о местных выборах поступило в Раду

Парламентские комитеты рассмотрят обращение главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука с предложением о пересмотре вопроса соответствия постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении и Минским соглашениям. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков: Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать
Разумков: Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Письмо Верховной Раде о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям от главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука уже поступило в парламент. Оно передано на рассмотрение парламентских комитетов, заявил сегодня на брифинге спикер Рады Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Касательно обращения Леонида Макаровича: оно действительно поступило в Верховную Раду, если я не ошибаюсь, в пятницу [вице-спикер] Руслан Стефанчук направил его в комитеты, они будет рассматривать эти вопросы", – отметил Разумков.

Никаких прогнозов о результатах рассмотрения обращения Кравчука он не дал.

"Я скажу свою позицию, которую я слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников: выборы – это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное – выборы должны отвечать европейским нормам и таким, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан", – подчеркнул Разумков.

Он считает, что, помимо Кравчука, Рада должна выслушать позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в том числе руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"По состоянию на сегодня вы неоднократно видели и позицию президента, он об этом говорил. Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать... Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях", – добавил спикер Рады.

На переговорах в Минске 19 августа Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

По слова главы украинской делегации, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года. Россияне требуют, чтобы выборы проводились также на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что на этих территориях они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Теги: Верховная Рада, Леонид Кравчук, Донбасс, местные выборы, минские переговоры, война на Донбассе, выборы на Донбассе, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
Судебные записи в штате Техас – виды, значение
Судебные записи в штате Техас – виды, значение PR
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской Telegram-канал Life Shot
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской – Telegram-канал Life Shot
Мужа Легкоступовой отвели от гроба СМИ
Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
alyona alyona снялась в купальнике после похудения
alyona alyona снялась в купальнике после похудения
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Твой день, а значит, мой". Высоцкая поздравила мужа с 83-летием
"Твой день, а значит, мой". Высоцкая поздравила мужа с 83-летием
  Егорова назвала образ украинского героя рагулем, готовым жертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
Егорова назвала образ украинского героя рагулем, готовым жертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS