Разумков сообщил, что письмо Кравчука о пересмотре постановления о местных выборах поступило в Раду

Парламентские комитеты рассмотрят обращение главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука с предложением о пересмотре вопроса соответствия постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении и Минским соглашениям. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков: Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Письмо Верховной Раде о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям от главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука уже поступило в парламент. Оно передано на рассмотрение парламентских комитетов, заявил сегодня на брифинге спикер Рады Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Касательно обращения Леонида Макаровича: оно действительно поступило в Верховную Раду, если я не ошибаюсь, в пятницу [вице-спикер] Руслан Стефанчук направил его в комитеты, они будет рассматривать эти вопросы", – отметил Разумков.

Никаких прогнозов о результатах рассмотрения обращения Кравчука он не дал.

"Я скажу свою позицию, которую я слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников: выборы – это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное – выборы должны отвечать европейским нормам и таким, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан", – подчеркнул Разумков.

Он считает, что, помимо Кравчука, Рада должна выслушать позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в том числе руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"По состоянию на сегодня вы неоднократно видели и позицию президента, он об этом говорил. Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать... Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях", – добавил спикер Рады.

На переговорах в Минске 19 августа Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

По слова главы украинской делегации, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года. Россияне требуют, чтобы выборы проводились также на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что на этих территориях они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.