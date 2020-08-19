После того, что Кравчук наговорил в разных своих интервью, от его дебюта в минской ТКГ я ждал нехорошего. Но он приятно удивил

Закончился отчет на минской ТКГ по работе в политической подгруппе. Честно говоря, шел на него с тревогой – сегодня дебютировал Леонид Макарович, и после того, что он наговорил в разных своих интервью, я ждал нехорошего. Но Кравчук приятно удивил.

Отделю пока его взгляды и высказывания, прозвучавшие ранее, от конкретно сегодняшних действий на ТКГ. Каждый из нас считает себя самым умным и лучше других знает, что и как надо делать. И я не исключение. Но сегодня, признаюсь, я был в тупике. Поэтому с любопытством наблюдал, как он выкрутится. И он очень достойно вышел из сложнейшей ситуации.

Скорее всего, чтобы сорвать предстоящую встречу "Нормандской четверки" на уровне внешнеполитических советников, та сторона фактически заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Вчера они тупо четыре часа повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история.

Честно говоря, я бы сорвался и пояснил им юридическим языком, чем постановление отличается от закона и т.д. А Макарыч прошел "між краплинами". Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы, и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации. Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников "Нормандской четверки", на которую так не хочется ехать Козаку после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать "в этом" участия. По крайней мере, Запад это поймет однозначно не в пользу РФ.

В общем, на мой взгляд, дебют Кравчука в делегации очень удачный. И уже сегодня, на второй день его погружения в реальный минский процесс, мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными.

Пока – все. Работа самой ТКГ еще продолжается, поэтому деталей и конкретики давать пока не могу.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора