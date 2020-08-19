ГОРДОН
 
 
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ".


все материалы автора

После того, что Кравчук наговорил в разных своих интервью, от его дебюта в минской ТКГ я ждал нехорошего. Но он приятно удивил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Закончился отчет на минской ТКГ по работе в политической подгруппе. Честно говоря, шел на него с тревогой – сегодня дебютировал Леонид Макарович, и после того, что он наговорил в разных своих интервью, я ждал нехорошего. Но Кравчук приятно удивил.

Отделю пока его взгляды и высказывания, прозвучавшие ранее, от конкретно сегодняшних действий на ТКГ. Каждый из нас считает себя самым умным и лучше других знает, что и как надо делать. И я не исключение. Но сегодня, признаюсь, я был в тупике. Поэтому с любопытством наблюдал, как он выкрутится. И он очень достойно вышел из сложнейшей ситуации.

Скорее всего, чтобы сорвать предстоящую встречу "Нормандской четверки" на уровне внешнеполитических советников, та сторона фактически заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Вчера они тупо четыре часа повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история.

Честно говоря, я бы сорвался и пояснил им юридическим языком, чем постановление отличается от закона и т.д. А Макарыч прошел "між краплинами". Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы, и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации. Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников "Нормандской четверки", на которую так не хочется ехать Козаку после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать "в этом" участия. По крайней мере, Запад это поймет однозначно не в пользу РФ.

В общем, на мой взгляд, дебют Кравчука в делегации очень удачный. И уже сегодня, на второй день его погружения в реальный минский процесс, мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными.

Пока – все. Работа самой ТКГ еще продолжается, поэтому деталей и конкретики давать пока не могу.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Леонид Кравчук, переговоры, Сергей Гармаш, Минские соглашения, война на Донбассе, ТКГ в Минске
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж G
"Мы должны принять предложенный Германией пакт и способствовать тому, чтобы война продлилась как можно дольше". Что сказал Сталин 19 августа 1939 года?
"Мы должны принять предложенный Германией пакт и способствовать тому, чтобы война продлилась как можно дольше". Что сказал Сталин 19 августа 1939 года? G
Елена ПОСКАННАЯ
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина"
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина" G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
Во время заседания суда по делу Ефремова была объявлена эвакуация
Во время заседания суда по делу Ефремова была объявлена эвакуация
"Мої думки тихі" будет показан в конце августа на международном кинофестивале в Пекине
"Мої думки тихі" будет показан в конце августа на международном кинофестивале в Пекине
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Фагот из ТНМК показал 10-летнего сына
Фагот из ТНМК показал 10-летнего сына
Модель Полканова спустя месяц после родов показала лицо дочери
Модель Полканова спустя месяц после родов показала лицо дочери
Притула заявил, что уйдет из "Вар'яти-шоу" и завершит карьеру актера
Притула заявил, что уйдет из "Вар'яти-шоу" и завершит карьеру актера
"Муж в опасности". Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса отреагировала на заявление Алибасова о разводе
"Муж в опасности". Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса отреагировала на заявление Алибасова о разводе
Белла Хадид позировала топлес среди цветущих деревьев. Фото
Белла Хадид позировала топлес среди цветущих деревьев. Фото
"Там другие мозги, другое воспитание". Вдова Караченцова прокомментировала заявление Азизы о романе с ее мужем
"Там другие мозги, другое воспитание". Вдова Караченцова прокомментировала заявление Азизы о романе с ее мужем
"Хороша, но зачем?". В Instagram обсуждают фото 47-летней Высоцкой в купальнике
"Хороша, но зачем?". В Instagram обсуждают фото 47-летней Высоцкой в купальнике
Савичева впервые показала трехлетнюю дочь, которая живет отдельно от родителей в Португалии
Савичева впервые показала трехлетнюю дочь, которая живет отдельно от родителей в Португалии
"Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия". Димопулос рассказала, как нужно распоряжаться временем
"Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия". Димопулос рассказала, как нужно распоряжаться временем
  "Черный дрозд". Вышел трейлер фильма с Сарандон и Уинслетт. Видео
  "Черный дрозд". Вышел трейлер фильма с Сарандон и Уинслетт. Видео
  "Я избавилась от абьюзера". Экс-жена Остапчука заявила, что в браке с шоуменом была объектом психологического насилия
  "Я избавилась от абьюзера". Экс-жена Остапчука заявила, что в браке с шоуменом была объектом психологического насилия
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS