Зеленский подтвердил, что Фокин войдет в ТКГ

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин пополнит состав украинской делегации на переговорах в Минске вместе с первым президентом страны Леонидом Кравчуком, заявил глава государства Владимир Зеленский.

По словам Фокина, сейчас решается вопрос его статуса в ТКГ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин войдет в состав трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом 6 августа на брифинге в Часовом Яру заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Вместе с [первым президентом Украины] Леонидом Макаровичем [Кравчуком] будет работать господин Фокин и наш вице-премьер [министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей] Резников, и господин [спикер Госпогранслужбы Украины Андрей] Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я сейчас вижу рост числа переговоров и встреч", – подчеркнул Зеленский.

Сегодня в комментарии изданию "ГОРДОН" Фокин сказал, что сейчас решается вопрос его статуса в ТКГ и определяются функции, которые он будет там выполнять.

31 июля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина, поскольку он хорошо знает Донбасс.

3 августа в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" Фокин заявил, что уже неделю обдумывает предложение главы Офиса президента Андрея Ермака стать членом ТКГ. Он также высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

Фокин возглавлял украинское правительство в 1990–1992 годах.