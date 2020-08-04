Тимошенко хотела стать главой украинской делегации в ТКГ – Гармаш

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко сказала в Офисе президента, что у нее есть план урегулирования ситуации на Донбассе и она готова подключить к этой работе все свои дипломатические связи, однако план она так и не показала. Об этом сообщил украинский журналист Сергей Гармаш.

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко хотела стать главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook 3 августа написал представитель делегации, украинский журналист Сергей Гармаш.

"[Глава Офиса президента Андрей] Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи и в России, и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив", – рассказал Гармаш.

Он отметил, что 3 августа Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий.

"Похоже, тема "установления мира" после восьми дней без жертв на фронте становится мейнстримом".

В интервью изданию НВ Гармаш высказал мнение, что вряд ли вся украинская делегация согласилась бы с таким руководителем, как Тимошенко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.