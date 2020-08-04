Гармаш после встречи с Кравчуком: Революции по Минску не намечается

После встречи с новым главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком и с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным, который может войти в состав ТКГ, журналист и представитель делегации Сергей Гармаш высказал сомнения в смене курса и в кардинальных изменениях в ходе минских переговоров.

Гармаш: В целом впечатление благоприятное. Ничего "зрадного" Кравчук не озвучивал и не предлагал Фото: Sergiy Garmash / Facebook

Украинский журналист, представитель политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш рассказал, что 3 августа члены делегации встречались с ее новым главой, первым президентом Леонидом Кравчуком и с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным.

"Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом впечатление благоприятное. Ничего "зрадного" он не озвучивал и не предлагал. Я напрямую спросил, имеет ли он контакты с [нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором] Медведчуком. Ответ – четыре года не было контактов. Более того, по его риторике можно было понять, что он смотрит медведчуковские каналы, но реалистично оценивает информацию, которая в них подается", – написал Гармаш на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Фокин, вероятно, еще не принял окончательного решения войти в состав ТКГ.

"Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы", – отметил журналист.

Он высказал мнение, что "революции по Минску не намечается".

Гармаш подчеркнул, что политику ТКГ по-прежнему определяет действующий президент Украины, а главным "модератором и генератором" остается вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Все остальное, от кого бы оно ни исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более", – добавил представитель украинской делегации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

31 июля Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы Фокина, поскольку это человек, который хорошо знает Донбасс.