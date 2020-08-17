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Кравчук заявил, что не видит необходимости переносить переговорную площадку ТКГ из Минска

Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что ни одно должностное лицо Беларуси не участвует в ТКГ, а потому он не видит причин переносить оттуда переговорную площадку.

Кравчук не считает протесты в Беларуси угрозой для заседаний ТКГ в Минске
Кравчук не считает протесты в Беларуси угрозой для заседаний ТКГ в Минске
Фото: EPA

Первый президент Украины и руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не видит необходимости переносить переговорную площадку ТКГ из Минска в другое место. Об этом он заявил в интервью сайту "Сегодня".

"Почему не можем? Конечно, можем. Но я не вижу в этом необходимости", – ответил Кравчук на вопрос журналистки о возможности сменить площадку.

Он подчеркнул, что ни одно должностное лицо Беларуси не участвует в ТКГ.

"Она (Беларусь) создала для нас условия, предоставила нам площадку. Я не думаю, что эта площадка под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого. Но следует предусматривать все. Если вдруг там будет какая-то – не знаю, как назвать – революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости", – уверен Кравчук.

При этом 13 августа Кравчук не исключал, что события в Беларуси могут стать причиной для переноса площадки.

16 августа нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко от имени группы коллег по фракции обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением согласовать с международными партнерами перенос деятельности трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны. По данным МВД Беларуси, на 17 августа в изоляторах оставалось 122 человека.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Леонид Кравчук, Беларусь, Донбасс, ТКГ в Минске, протесты в Беларуси
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