Кравчук допустил перенос переговоров по Донбассу из Минска

Если возможности проводить заседания ТКГ в Минске не будет, Украина предложит другую площадку, например Швецию, заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Кравчук напомнил, что переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе начались не в Минске Фото предоставлено телеканалом NewsOne

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент страны Леонид Кравчук не исключил, что из-за событий в Беларуси переговоры придется перенести из Минска в другое место. Об этом он сказал 13 августа в эфире "UA:Українське радіо".

"Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения – сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это возможно", – отметил Кравчук.

Он напомнил, что Беларусь не является стороной переговоров по Донбассу.

9 августа в Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.