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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук будет просить Раду пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук направит в Верховную Раду обращение с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении. Также он просит парламентариев оценить соответствие постановления Минским соглашениям.

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Кравчук впервые участвовал в минских переговорах в качестве главы украинской делегации
Кравчук впервые участвовал в минских переговорах в качестве главы украинской делегации
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук на переговорах 19 августа проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"С целью интенсификации минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера", – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость выполнения всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций", – отметили в ОП.

Там добавили, что Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

Кроме того, на заседании ТКГ 19 августа Украина согласовала 20 участков для разминирования и четыре новых участка разведения сил. Для Кравчука это был первый раунд переговоров в новом качестве.

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, минские переговоры, война на Донбассе, выборы на Донбассе
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