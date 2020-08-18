ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук заявил, что Фокин должен будет помочь наладить коммуникацию со всеми жителями Донбасса

По словам главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, его новый заместитель Витольд Фокин хорошо знает Донбасс.

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Кравчук: Фокин житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах
Кравчук: Фокин – житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах
Фото: EPA

В должности первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с проживающими сейчас в других регионах Украины. Такое мнение в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 18 августа выразил глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он отметил, что Фокин будет, как и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, занимать должность первого заместителя главы украинской делегации.

"Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент [Владимир] Зеленский, и руководитель Офиса президента [Андрей] Ермак, – это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и теми жителями Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу", – сказал Кравчук.

По его словам, для движения вперед важно знать не только мнение "руководителей этих образований" на территории ОРДЛО, политических сил или Российской Федерации, но и мнение людей, которые жили на территории Донбасса до войны и вынуждены были переселиться оттуда.

"Это вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела", – сказал Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ. 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

3 августа в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" Фокин заявил, что уже неделю обдумывает предложение главы Офиса президента Андрея Ермака стать членом ТКГ. Он также высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

18 августа Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в делегации Украины на переговорах в Минске.

Фокин был первым премьер-министром независимой Украины, возглавлял правительство в 1990–1992 годах.

Теги: Леонид Кравчук, Донбасс, Витольд Фокин, Владимир Зеленский, контактная группа, война в Украине
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