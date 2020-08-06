  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот

Певица Маша Фокина, внучка экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина, обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена беременной.
"Рассказать вам маленький секрет?" – подписала фото певица.
"Ха, человек через полтора года решил сообщить, что был в положении. Сильно", – отреагировали на публикацию подписчики.
"Рада, что подняла вам настроение", – ответила Фокина.
"Красотка. Поздравляю. Это такое счастье!" – написала в комментариях сестра певицы Loboda Ксения Лобода.
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В марте 2018 года Фокина получила предложение выйти замуж от своего избранника Геннадия Шпилера.
В июне 2020 года в интервью передаче "Світське життя" на канале "1+1" Фокина рассказала, что их со Шпилером сыну Гарбриэлю уже исполнилось полтора года.