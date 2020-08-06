Предложения Кравчука с Фокиным – это их личные идеи, их личная попытка взять Москву смысловым измором

Устал комментировать идеи Кравчука и Фокина о "прямых диалогах", поездках в ОРДЛО и т.д. Энтузиазм наших патриархов и их неутомимость в продуцировании сигналов России вызывают прямо-таки зависть. Я уже вижу, как у Козака и Грызлова дымятся мозги в попытке разгадать, что это: смена политики Киева или хитрость новых переговорщиков.

От себя хочу сказать: предложения и идеи Кравчука с Фокиным – это их личные предложения и идеи, их личная попытка взять Москву смысловым измором. В делегации они не обсуждались и позицией делегаци –, по крайней мере, пока – не являются.

Более того, никакие поездки в ОРДЛО и разговоры там не относятся к компетенции украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе. ОРДЛО не являются членами ТКГ. А консультации с представителями ОРДЛО в минском комплексе мер предусмотрены только в рамках ТКГ, а не с выездом "на дом". Точка!

Но я буду только приветствовать, если Витольд Павлович поедет на Донбасс и увидит реальность войны не только с той, но и с нашей стороны линии разграничения.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора