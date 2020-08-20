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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия заблокировала мирные переговоры по Донбассу, требуя проведения местных выборов на оккупированной территории – Кравчук

На заседании трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, проходившем 18–19 августа, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года. Россияне требуют, чтобы выборы проводились также на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук.

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По заявлению Кравчука, Россия выдвинула ультиматум на минских переговорах требует, чтобы очередные местные выборы проводились по всей территории Украины, включая оккупированную
По заявлению Кравчука, Россия выдвинула ультиматум на минских переговорах – требует, чтобы очередные местные выборы проводились по всей территории Украины, включая оккупированную
Фото: ЕРА

Глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии "Сегодня" рассказал, что на заседании трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) 18–19 августа Россия выдвинула ультиматум, заявив, что очередные местные выборы 25 октября 2020 года должны проходить по всей территории Украине, включая оккупированную.

По информации политика, речь идет о четвертом пункте постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", в котором говорится о том, чтобы не проводить местные выборы в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Политик уточнил, что представители России сказали: если вопрос о внесении изменений в постановление о местных выборах не будет решен, все остальные, в том числе и обмен пленными, они даже рассматривать не будут.

По словам Кравчука, он обратился к Верховной Раде, сказав, что "ни я, ни ТКГ не можем решить этот вопрос".

"Это постановление Верховной Рады – только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе", – сказал глава украинской делегации.

"Во-первых, для нас важно достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине. Насколько мне уже известно, 28 августа будет встреча политических советников в Париже. Это также останавливалось. Они говорят: раз вы не можете, значит, не о чем говорить", – уточнил Кравчук.

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, переговоры, местные выборы, война в Украине, война на Донбассе, ТКГ в Минске
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