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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук: Я чувствую, в России хотят, чтобы на Донбассе был мир

России надоела война на Донбассе, потому российская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины уже не будет "цепляться" за вопросы пролонгации украинского закона об особом статусе Донбасса. Такое мнение высказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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Кравчук: Войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром
Кравчук: Войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что в России хотят мира на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня".

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, [замглавы администрации президента РФ Дмитрия] Козака, [главу российской делегации в ТКГ Бориса] Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром", – отметил Кравчук.

Он высказал мнение, что российская сторона уже не будет "цепляться" за вопросы пролонгации украинского закона об особом статусе Донбасса.

"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок: мы показываем, что мы готовы, а они говорят: "Нет"... Ну что же, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", – подчеркнул глава украинской делегации.

Кравчук сказал, что не будет на переговорах делать вид, что он или украинская сторона ничего не делают.

"Я не буду, извините за выражение, формальным исполнителем чьей-то воли. Я не буду склонять головы ни перед кем. Я скажу правду, и люди ее увидят", – добавил первый президент Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Теги: Леонид Кравчук, Донбасс, переговоры, минские переговоры, война на Донбассе
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