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Правозащитники и СМИ сообщили об отправке боевиков из ОРДЛО в Беларусь

На границу России и Беларуси отправляли грузовики и автобусы с "добровольцами" из неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Желающим предлагали зарплату в размере 30 тысяч рублей, сказано в статье "Радіо Свобода", а также сообщениях украинских правозащитников.

От "добровольцев" требуют согласия оформить паспорта так называемых "ЛНР" и "ДНР"
От "добровольцев" требуют согласия оформить паспорта так называемых "ЛНР" и "ДНР"
Фото: ЕРА

На подконтрольных террористическим группировкам "ЛНР" и "ДНР" районах рекруты набирают добровольцев для отправки в Беларусь. Об этом говорится в материале "Радіо Свобода".

Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в комментарии Радіо Свобода сказал, что позвонил директору "Восточной правозащитной группы" Вере Ястребовой. Она сообщила о передвижении грузовиков с людьми к границе РФ и Беларуси.

"На одной из остановок, на заправке они сообщили, мол, на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: "Нас там нет", – прокомментировал представитель омбудсмена.

Журналист, автор книги "Белорусский Донбасс" Екатерина Андреева в комментарии Радіо Свобода сказала, что на Донбассе не знают о перемещении добровольцев в Беларусь.

"Мы ничего тут не знаем про переброску оттуда (из оккупированных территорий "ЛНР» и "ДНР") добровольцев или недобровольцев. Это ни в коем случае не обсуждается и не стоит на повестке дня. По "антимайдану" очень интересно, как власть здесь, внутри страны, формирует свой "антимайдан". Вполне возможно, что вообще отпадет актуальность переброски людей с "ЛНР" и "ДНР", – отметила Андреева.

Ястребова 6 августа написала в Facebook, что рекруты предлагают предлагают 30 тыс рублей (10895 гривен), а также суточные и командировочные за поездку к границе РФ и Беларуси.

"Рекруты сообщают о точке дислокации, близкой к границе РФ и Беларуси. Сбор проводится через бригаду "ПРИЗРАК" и местные военные комиссариаты", – сообщила она.

https://www.facebook.com/vera.iastrebova/posts/4126139684128045

По ее информации, "рекруты" требуют, чтобы те, кто согласился в срочном порядке оформили паспорта так называемых "ЛНР" и «"ДНР".

"Восточная правозащитная группа" отметила, что на границу РФ и Беларуси отправились три автобуса с "добровольцами из ОРДЛО".

https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2746539785605204

Два автобуса отправились через КПВВ "Изварино", а третий уехал из Антрацита и через город Новошахтинск Ростовской области, уточнили правозащитники.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Луганск, Беларусь, военные, Минск, добровольцы, боевики, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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